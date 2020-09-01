Рада затвердила порядок денний четвертої сесії

Верховна Рада ухвалила постанову “Про порядок денний четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання”.

Рішення підтримали 243 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Даною Постановою Верховна Рада України затверджує порядок денний четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання, який містить питання, підготовлені до розгляду на пленарних засіданнях.

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Постановою ВР затверджено перелік із 212 законопроєктів, які вважати відхиленими та знятими з розгляду, як такі, що не рекомендовані комітетами Верховної Ради України для їх включення до порядку денного четвертої сесії.

Ще дев’ять законопроектів зняті з розгляду, оскільки відкликані за поданими заявами від ініціаторів внесення – суб'єктів права законодавчої ініціативи.

Як повідомляв Укрінформ, четверта сесія Верховної Ради дев’ятого скликання відкрилася о 12:00 1 вересня.