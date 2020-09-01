Верховна Рада повернулася з канікул

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив четверту сесію парламенту, а також ранкове засідання ВР.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Четверту сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання оголошую відкритою”, - сказав Голова ВР.

Після цього хор імені Верьовки виконав державний гімн України.

У залі зареєструвалося 299 народних депутатів.

Разумков зазначив, що у засіданні беруть участь члени Кабінету Міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, керівники судової гілки влади, представники церков та релігійних організацій України, глави дипломатичних представництв іноземних держав

Четверта сесія Верховної Ради триватиме до 22 січня 2021 року відповідно до календарного плану, який був ухвалений парламентом 15 липня 2020 року.

Упродовж четвертої сесії ВР дев’ятого скликання народні депутати працюватимуть 10 тижнів у режимі пленарних засідань, сім тижнів — у комітетах, комісіях, фракціях і групах, чотири тижні — з виборцями. Окрім того, передбачано 10 годин для проведення години запитань до уряду.