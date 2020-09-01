Початок четвертої сесії Ради: на порядку денному — Виборчий кодекс

Верховна Рада на засіданні 1 вересня планує розглянути законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур”, який передбачає зміни до Виборчого кодексу з урахуванням затвердження нового адміністративно-територіального устрою.

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний засідання, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

О 12:00 відбудеться відкриття четвертої сесії парламенту. Першим питанням порядку денного планується затвердити постанову “Про порядок денний четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання” (№3050а).

Серед питань порядку денного засідання — проєкти законів №3819 “Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки” та №3594 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність”.

У другому читанні планується розглянути, зокрема, законопроєкт №3112 “Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" (щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі)”.

До розгляду в першому читанні пропонується законопроєкт №3103 “Про внесення зміни до статті 268 Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб”.

Також планується розглянути законопроєкт №3526 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій”.

Парламентарії мають намір внести зміни до законодавства щодо утворення військово-цивільних адміністрацій (законопроєкт №3913), а також змінити деякі закони щодо утворення та ліквідації районних державних адміністрацій у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів (проєкт №3975).

Також серед питань порядку денного — законопроєкти №3607 “Про Установу бізнес-омбудсмена в Україні” та №3424 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо звільнення від сплати судового збору у зв'язку з оскарженням постанов у справах про адміністративні правопорушення”.

Крім того, народні депутати планують призначити на 10 листопада парламентські слухання на тему: "Мандруй Україною: стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні".