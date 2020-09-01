Законопроєкт про медіа потребує доопрацювання - Денісова

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова не підтримує проєкт закону "Про медіа" та вважає, що його необхідно доопрацювати.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Офісу омбудсмена, про це йдеться у відповіді Денісової голові профільного комітету щодо згаданого законопроєкту.

"Людмила Денісова зазначила, що не підтримує вказаний законопроєкт, оскільки він потребує суттєвого редакційного доопрацювання. Так, визначення конкретних назв органів державної влади не відповідає правилам юридичної техніки, що з часом призведе до необхідності внесення змін до закону", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Офісі омбудсмена, також у законопроєкті нечітко прописано, у яких випадках через суд або без рішення суду Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення може вимагати блокування, скасування реєстрації та інших способів регулювання роботи онлайн-медіаресурсів.

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"У статті 62 наведено вичерпний перелік випадків, коли Національна рада ухвалює рішення про анулювання ліцензії без участі суду, але стаття 90 законопроєкту їй суперечить. Така неузгодженість створює умови для подвійного трактування норм і вибіркового їх застосування", - вказали в Офісі омбудсмена.

Крім того, можливість дострокового припинення повноважень Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення після відповідних рішень Верховної Ради та Президента "суперечить нормам директиви Європейського парламенту та Ради ЄС про аудіовізуальні медіа, що передбачають незалежність медіарегулятора та його юридичну відокремленість від урядових структур".

"На переконання Уповноваженого, процедура призначення та звільнення керівників регуляторних установ та органів має бути прозорою, недискримінаційною та гарантувати регулятору належний ступінь незалежності",- додали в Офісі Уповноваженого ВР.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Верховна Рада відправила до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на повторне перше читання законопроєкт №2693 "Про медіа".

30 квітня гуманітарний комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду законопроєкту в першому читанні направити його на повторне перше читання. Зокрема, пропонувалося на базі основного та альтернативного законопроєктів підготувати нову редакцію з урахуванням зауважень і пропозицій експертів Ради Європи, провідних асоціацій медійної індустрії та громадських організацій медійної сфери.

Законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрований у ВР 27 грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.

1 липня гуманітарний комітет рекомендував ВР ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт "Про медіа" (№2693-д).

У комітеті запевняють, що цей проєкт закону не містить загроз для медіа і не розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.