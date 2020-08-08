Ткаченко обговорив з послом Британії закон про медіа та протидію дезінформації

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та посол Великої Британії Мелінда Сіммонс обговорили питання протидії дезінформації та розвитку сфери медіа.

Як повідомляється на сторінці посольства у Facebook, зустріч відбулася 7 серпня у резиденції посла, передає Укрінформ.

«Зокрема, сторони обговорили питання потенційної співпраці в розробці національної програми з медіаграмотності на основі чинного курсу з критичного мислення "Вивчай і розрізняй", який зараз діє у 650 школах та 24 центрах підготовки вчителів, за підтримки Великої Британії та США», - поінформували у диппредставництві.

Як зазначається, на зустрічі йшлося також про нові законодавчі ініціативи у сфері ЗМІ, важливість діалогу з місцевою медіаспільнотою й міжнародними експертами.

«Важливо забезпечити, щоб новий закон про медіа включав чіткі положення, які співвідносять захист свободи ЗМІ з заходами національної безпеки у відповідь на зовнішні кампанії з дезінформації», - наголосила Мелінда Сіммонс.

Сторони також обговорили пріоритети МКІП щодо реформування культурного сектору, зокрема відродження культурної спадщини, місцевих ремесел та розвиток культурного життя у регіонах, і погодились, що досвід і підтримка Британії стануть у цьому у пригоді, наприклад через діяльність Британської ради в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці липня у МКІП на пропозицію Олександра Ткаченка розпочали роботу над всеукраїнським проєктом з медіаграмотності, який має бути розроблений у співпраці з громадськими організаціями, що вже мають досвід впровадження медіаграмотності.

фото: British Embassy Kyiv