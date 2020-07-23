У МКІП розпочали роботу над проєктом медіаграмотності - Ткаченко

У Міністерстві культури та інформаційної політики розпочали роботу над всеукраїнським проєктом медіаграмотності.

Про це повідомив очільник МКІП Олександр Ткаченко у Facebook.

"Розпочинаємо роботу над всеукраїнським проєктом з медіаграмотності. Сьогодні зібрав у міністерстві ключових стейкхолдерів, які вже мають досвід по популяризації медіаграмотності. Буду виводити це питання на системний державний рівень. Консолідую напрацювання, щоб стратегічно масштабувати процес в країні", - написав Ткаченко.

Він додав, що необхідність проєкту пов'язана не тільки з російською пропагандою, а й з якістю медійного продукту, який наповнює інформаційний простір довкола.

"Чітко розумію, що питання нагальне. Тільки вирішивши його зможемо сформувати інформаційну культуру, навчити відрізняти новини від фейків, робити фактчекінг, формувати критичне мислення. Проєкт повинен бути з широким покриттям. Якісним, а не кількісним, охоплюючим якомога більшу частину населення", - написав міністр.

Він зауважив, що аудиторією проєкту будуть як діти, щоб змалку почали правильно адаптовуватися до онлайн-середовища, так і підлітки та дорослі.

"Необхідні освітні зміни. Інтеграція майбутньої програми медіаграмотності в гуманітарний блок. Навчання не тільки для школярів та студентів, а й вчителів та викладачів. І це стосується не лише професій дотичних до журналістики", - додав Ткаченко.

Міністр наголосив, що проєкт необхідно реалізовувати в колаборації громадськості та підтримки держави для досягнення відчутних результатів. Він також зауважив, що необхідним для проєкту медаграмотності буде внесення доповнень до нормативно-правової бази, адже мова йде про державну політику.

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"Задача продукту – стати цікавим великій кількості людей та викликати у населення природнє бажання залучатися. Кінцева форма – питання стратегічного планування, однак взаємодія з проектами повинна бути, як оффлайн, так і онлайн: телебачення, радіо, додаток "Дія", - додав він.

Ткаченко також розповів, що збереться окремо разом з колегами з парламенту, Мінцифрою, МОН, Комітетом з гуманітарної та інформаційної політики для формування спільного бачення проєкту медіаграмотності.

Міністр повідомив, що за місяць буде напрацьований план дій.

Фото: Олександр Ткаченко, Facebook