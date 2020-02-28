Для держслужбовців презентували посібник з медіаграмотності

“Українська фундація безпекових студій” презентувала посібник з медіаграмотності для держслужбовців, студентів та широкого загалу.

Презентація посібника відбулася під час пресконференції в Укрінформі.

“Наш посібник, який ми сьогодні презентуємо, розрахований на доволі широку аудиторію, там насправді немає дуже вузьких, спеціалізованих знань, що можливо були б необхідні людям, які протидіють операціям впливу від імені держави. Він розрахований на звичайного громадянина, який на сьогодні несе набагато більшу відповідальність, ніж раніше за власну здатність протидіяти цьому, протидіяти цим операціям. Тому що на сьогодні завдяки технологіям з’явилася можливість прямого доступу до громадянина, цього раніше не було”, - сказала голова Української фундації безпекових студій Юлія Каздобіна.

Вона розповіла, що за посібником уже були проведені лекції та практичні завдання. За її словами, понад 96 % слухачів, які взяли участь у опитуванні щодо змісту курсу, відповіли, що рекомендували б його своїм колегам. Слухачі також доволі високо оцінили зростання своєї спроможності опиратися інформаційному впливу за результатами прослуханого курсу: у середньому вони поставили 4,06 бала з 5.

Також Каздобіна додала, що курс може і має бути розширено інформацією про кібергігієну та безпеку людини в кіберпросторі. Ці знання не належать до сфери медіаграмотності, але є необхідними усім користувачам комп’ютерних мереж.

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Дмитро Дубов зазначив, що медіаграмотність є питанням не лише виключно певних вузьких груп, це питання широкої громадськості. За його словами, дуже часто медіаграмотність зводять до питання критичного мислення для школярів та студентів, але більшість населення України це дорослі люди, які іноді вирішують долю країни.

Дубов розповів, що курс був побудований з двох частин, це велика лекційна частина та практична частина. Першу частину курсу присвячено операціям впливу, їх історії та трансформації в епоху інтернету, особливостями сьогоднішнього медіасередовища, які посилюють їх ефективність. Друга частина навчає критичному мисленню та навичкам аналізу інформації, а третя розвиває навички розпізнавання та створення такого елементу інформаційного протистояння як наратив.

“Ми активно користувалися як уже розробленими підходами до того, як верифікувати інформацію, так і власними дослідженнями. Безумовно, використовували те, що розробили колеги зі СтопФейк чи фахівці з Гугл та інших міжнародних компаній, які занепокоєні поширенням дезінформації”, - наголосив Дубов.

Експертка Національного інституту стратегічних досліджень Анастасія Баровська зазначила, що на початку планувалося працювати виключно з державними службовцями. Але згодом вирішили залучати студентів.

“Вибір двох різних аудиторій з одного боку унеможливив підготовку універсального курсу, цікавого дорослим і молоді, а з іншого дозволив охопити активні верстви населення: і тих, хто наразі працює, і тих, хто вийде на ринок праці зовсім скоро”, - сказала вона.

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Протягом трьох місяців "Українська фундація безпекових студій" провели 22 лекційних та практичних занять. Майже 500 слухачів – студентів та державних службовців переважно зі сходу та півдня України - стали учасниками занять. Переважна більшість із них – слухачі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів державної служби Національної академії державного управління при Президентові України. Лекції також відбулися в Одеському національному університеті І.І. Мечникова та на базі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Фото Павла Багмута