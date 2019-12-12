У Бородянського готують програму з медіаграмотності для протидії інформвійні

Міністерство культури, молоді та спорту (МКМС) готує програму з медіаграмотності населення для протидії російській пропаганді в умовах гібридної війни.

Про це розповів завідувач сектору стратегічних комунікацій МКМС Олексій Тарабукін під час круглого столу в Укрінформі.

“В нас є плани запустити масштабну програму з медіаграмотності населення“, - сказав Тарабукін.

Водночас він зазначив, що для ефективної протидії інформаційній війні, яка ведеться проти України, варто адаптувати вітчизняне законодавство.

“Нам потрібні законодавчі інструменти. Я - за існування подібного законодавства, однак треба досягти того, що буде ефективним і не буде порушувати права і свободи громадян”, - підкреслив він.

Як повідомлялося, у Комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики розробляють новий законопроєкт про медіа. У ньому, зокрема, пропонується встановити актуальні критерії належності суб’єктів регулювання до юрисдикції України, покращити прозорість власності, захищати дітей, визначити правила роботи медіа під час війни, запровадити співрегулювання.

Фото: mip.gov.ua