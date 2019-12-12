МКМС з 1 лютого повністю перейде на нову систему управління — Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики презентував організаційну модель забезпечення реалізації державної культурної та інформаційної політики.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

«У країні був проведений експеримент із розділення політичних функцій і функції виконання. І Міністерство культури, молоді та спорту України з перших місяців нового року повністю перейде на розділення цих функцій», - заявив керівник МКМС.

За словами Бородянського, реформа передбачає позбавлення міністерств невластивих повноважень, зокрема щодо надання адміністративних послуг, управління об’єктами державної власності та контрольно-наглядових функцій; зміну фокусу роботи міністерств на формування політик, перетворення їх на аналітично-владні центри, що будуть лідерами у впровадженні реформ та підвищать ефективність діяльності уряду в цілому.

Таким чином, після реформи буде окремо Міністерство культури, молоді та спорту України (МКМС) і низка агентств, які реалізують окремі види державної політики.

Зокрема, у структурі МКМС буде: Держкіно, Інститут національної пам’яті, Державна агенція зі спорту, Державна агенція з розвитку молоді та громадянського суспільства, Агентство з розвитку мистецтв, Служба культурної спадщини та Інспекція культурної спадщини, Агентство мистецької освіти, Держкомтелерадіо і Служба з етнополітики та свободи совісті.

«Міністерство також стане експериментальним, де буде відпрацьовуватися реформа підтримуючих функцій – вони будуть об’єднані в одному місці для всіх підрозділів. З цією метою зараз напрацьовуються зміни до законодавства», - заявив Бородянський.

Він додав, що всі установи будуть підпорядковуватись не міністерству, а держагентствам.

Наголошувалося, що нова структура центральних органів виконавчої влади складається із семи державних агентств. Це - Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України; Державне агентство розвитку туризму; Державне агентство спорту України; Державне агентство з питань мистецтв України; Державне агентство з питань мистецької освіти України; Державна служба охорони культурної спадщини України; Державна інспекція культурної спадщини України.

Як зазначалося, пріоритетними завданнями Держагентства розвитку молоді та громадянського суспільства є масштабна програма мобільності молоді та запуск програми підтримки волонтерства та соціальної активності.

Цілями Держагентства розвитку туризму визначено зростання кількості закордонних туристів, щонайменше, на 500 тисяч людей щороку і збільшення вдвічі кількості людей, що виїжджали до іншої області. «Зараз України немає на туристичній мапі світу, але ми вважаємо, що у нас є великий потенціал», - заявив міністр.

Заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк поінформувала, що планується також розділити функції колишнього Міністерства культури. За її словами, Держагентство з питань мистецтв буде реалізовувати напрацьовану політику у сферах, які стосуються театру і всіх перформативних мистецтв – цирку, музичних колективів, а також регіональної співпраці. Його ціль - збільшення вдвічі кількості людей, що відвідують культурні події як в цілому, так і секторально, а одним із завдань – збільшення замовлення і виконання театрами, концертними залами, філармоніями сучасних українських і світових мистецьких творів (не менше 20%).

«Державне агентство з питань мистецької освіти має створити систему наскрізної, безперервної мистецької освіти», - підкреслила Подоляк.

Держслужба охорони культурної спадщини має упорядкувати, синхронізувати законодавство з містобудівельним, стежити і моніторити за станом його дотримання. Натомість, у Держінспекції культурної спадщини, за словами Подоляк, працюватимуть інспектори, які на місці даватимуть приписи.

Присутній на засіданні комітету новопризначений директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович одним із основних завдань відомства назвав завершення процесу декомунізації. Велика увага приділятиметься осмисленню складних тем радянської спадщини, пов’язаних із Голодомором, Голокостом, Чорнобильською трагедією.

«Український інститут національної пам'яті також продовжить пошук героїчних постатей, але з акцентом на такі постаті, які об’єднують українське суспільство. Також буде проводитись робота з деміфологізації, яка працює на війну, яка зараз відбувається на Сході України», - заявив Дробович.

Як наголосив міністр, з 1 лютого 2020 року МКМС має повністю перейти на нову систему управління.