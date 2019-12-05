МКМС ініціює низку законодавчих змін, які “зшиватимуть” країну

Міністерство культури, молоді та спорту України має намір у 2020 році ініціювати низку законодавчих змін, які дозволять посилити громадянське суспільство.

Про це заявив заступник міністра культури, молоді та спорту Олексій Сівірін під час виступу на VIII Форумі організаційного розвитку громадянського суспільства "Точка неповернення", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У наступному році ми плануємо внести ряд законодавчих змін, які дозволять державі трохи наповнити "паливом" громадянський сектор. Ми також наступного року запланували велику програму, яка називається "Зшивання країни - проєкт мобільності молоді", що, окрім очевидних цілей, які стосуються саме переведення молоді із пасивного стану в активне суспільне життя, направлено на розвиток почуття ідентичності молодих людей”, - сказав Сівірін.

Він також зазначив, що незабаром буде ще одна програма, яка стосується громадянського суспільства.

Заступник міністра зазначив, що для МКМС та уряду загалом розвиток громадського суспільства є надзвичайно важливим, адже воно може не тільки давати поштовх до позитивних змін , а й стати свого роду запобіжником для тих процесів, які можуть нашкодити державі.

Сівірін нагадав про те, що 4 грудня 2019 року Кабінет міністрів України на своєму засіданні прийняв постанову про створення 7 нових центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) у сферах культури, молоді та спорту. Одним із них - Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України.