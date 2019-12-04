Уряд створив п'ять нових Державних агентств під егідою МКМС

Кабінет міністрів створив сім нових центральних органів виконавчої влади у сферах культури, молоді та спорту в межах бюджету відповідного міністерства.

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури, молоді та спорту.

"4 грудня 2019 року Кабінет міністрів України на своєму засіданні прийняв постанову про створення семи нових центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) у сферах культури, молоді та спорту", - йдеться у повідомленні.

Так, згідно з постановою, створено: Державне агентство України з питань мистецтв; Державне агентство України з питань мистецької освіти; Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України; Державне агентство спорту України; Державне агентство розвитку туризму України; Державну інспекцію культурної спадщини України; Державну службу охорони культурної спадщини України.

Також зазначається, що всі ЦОВВ створюються в межах граничної чисельності та бюджету Міністерства культури, молоді та спорту України, тому це не призведе до збільшення навантаження на бюджет.

У міністерстві також зауважують, що постанова прийнята в рамках продовження реформи державного управління в частині розмежування функцій формування-стратегування і реалізації політик.

Крім того, зазначається, що функціональний аудит трьох міністерств, які входять до МКМС, показав, що понад 70% працівників займаються різного типу операційною роботою. Натомість, реформоване міністерство, яке повноцінно запрацює за новою моделлю з січня 2020 року, сконцентрується виключно на формуванні політик та правил галузі, повністю передавши реалізацію політик профільним державним агентствам. У свою чергу, це позначиться на скороченні чисельності безпосередньо МКМС.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський неодноразово зазначав, що Міністерство займатиметься формуванням політик, а профільні інституції (агентства, фонди, інспекції, служби) - їх втіленням. Наразі у сфері управління МКМС вже є низка інституцій, які ефективно займаються реалізацією політик міністерства: Держкіно, Український інститут книги, Український інститут національної пам’яті, Український культурний фонд та інші.