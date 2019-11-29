У законі щодо протидії фейкам будуть запобіжники тиску на медіа — МКМС

У законопроєкті щодо протидії дезінформації закладаються принципи, що унеможливлять використання його для тиску на медіа.

Про це розповів перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук в ефірі "Українського радіо".

"У законопроєкті закладаються принципи, що будь-який механізм захисту (від дезінформації – ред.) має бути таким, щоб його неможливо було використати для тиску на неугодні медіа", – наголосив заступник міністра.

Водночас він додав, що визначення "дезінформація", яке є в європейських документах, непридатне для українських реалій, тому зараз у профільному міністерстві спільно з експертами працюють над цим при розробці відповідного законопроєкту.

"Ми залучили європейських і локальних експертів, які борються з фейками. Багато громадських організацій, наприклад StopFake, сьогодні дійсно працюють над цими кейсами й розбирають їх. Власне, ми зараз напрацьовуємо це визначення дезінформації, бо воно є одним із надважливих", – сказав посадовець.

Максимчук також озвучив визначення дезінформації, яке використовують у ЄС. "Дезінформація — очевидно неправдива або така, що вводить в оману, інформація, і яка в сукупності створена, представлена й поширена з метою економічної вигоди або навмисного введення в оману громадськості; може заподіяти шкоду суспільству через загрозу демократичним політичним процесам, процесам розробки політики, а також таким суспільним благам, як захист здоров’я громадян, довкілля та безпека".

При цьому поняття "дезінформації" не охоплює недостовірну рекламу, помилки у звітності, сатиру й пародію, а також критичні судження журналістів.

"Ми усвідомлюємо відповідальність за те, що ми маємо створити таке визначення, яке точно буде з набору певних критеріїв, які в сукупності будуть складати оце поняття "дезінформації", — сказав заступник міністра.

При цьому, за словами Максимчука, громадянам мають бути забезпечені умови для отримання достовірної, всебічної й об’єктивної інформації.

"Інструменти захисту від дезінформації — це більш комплексне питання. Зокрема, це заборона фінансування або володіння медіа громадянами та особами з РФ. Це дуже важливий аспект. Зараз усі компанії є приватними, при цьому вони є глибоко збитковими, тобто вони не є бізнесом, вони є рупором", — пояснив він.

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Як повідомлялося, раніше міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський у коментарі Укрінформу спрогнозував, що законопроєкт щодо протидії дезінформації може бути внесений до Верхової Ради у грудні.

Згідно з цим проєктом, передбачатиметься запровадження посади омбудсмена з питань інформації, який протидіятиме дезінформації, посилення відповідальності за поширення журналістами фейків, а також створення самоврядної організації, яка розробить для працівників ЗМІ рекомендації щодо професійних стандартів та етики і слідкуватиме за їх дотриманням, а також захищатиме медійників.