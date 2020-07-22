У комітеті ВР сподіваються, що законопроєкт про медіа ухвалять за основу у вересні

У Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики розраховують, що Верховна Рада у вересні ухвалить законопроєкт "Про медіа" (№2693-д) у першому читанні.

Таку думку висловила заступник голови профільного комітету Євгенія Кравчук (фракція “Слуга народу”) під час онлайн-обговорення "Проєкт закону" Про ЗМІ "2693-д: регулювання суспільних аудіовізуальних медіа (Розділ №3)", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вже готуємо таблицю можливих доопрацювань законопроєкту до другого читання, а розраховуємо на ухвалення його у першому читанні у вересні,” - зазначила Кравчук.

Вона висловила сподівання, що після ухвалення законопроєкту представники українських ЗМІ отримають можливість брати участь у програмі Європейського Союзу "Креативна Європа" за різними напрямками.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Верховна Рада відправила до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на повторне перше читання законопроєкт №2693 "Про медіа".

30 квітня гуманітарний комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду законопроєкту в першому читанні направити його на повторне перше читання. Зокрема, пропонувалося на базі основного та альтернативного законопроєктів підготувати нову редакцію проєкту закону про медіа з урахуванням зауважень і пропозицій експертів Ради Європи, провідних асоціацій медійної індустрії та громадських організацій медійної сфери.

Законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрований у ВР 27 грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.

1 липня гуманітарний комітет рекомендував Раді ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт "Про медіа" (№2693-д).

У комітеті запевняють, що цей проєкт закону не містить загроз для медіа і не розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Незалежна медійна рада раніше закликала парламент ухвалити законопроєкт про медіа в першому читанні та після доопрацювання підтримати його в цілому вже цього року.