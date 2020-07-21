У "Слузі народу" прокоментували можливість проведення позачергових Рад

У фракції партії "Слуга народу" виключають проведення трьох позачергових сесій Верховної Ради.

Про це заявив голова фракції Давид Арахамія 21 липня під час звітної пресконференції «Перший рік монобільшості: підсумки», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас конфлікт зараз почався з Разумковим (Голова ВР Дмитро Разумков - ред.) щодо цього питання: ми три (позачергових сесії - ред.) не хочемо, і це неможливо зібрати людей на невизначені дати. 24 серпня, на День Незалежності України, коли всі українці відпочивають, а депутати працюють, - це мені здається справедливим і можливим, це буде така сесія. Але чи буде між сьогодні (21 липня - ред.) і 24 серпня, то мені здається, що якщо не буде чогось дуже-дуже термінового, де ми не маємо права не прийти, то це неможливо, бо люди якось спланувати після турборежиму хоч якусь турбовідпустку, і ще потім вибори. Тому треба хоча би два тижні людям дати, щоби вони відпочили... Тому мені здається, що в нас не буде три, можливо, одне засідання може бути", - зазначив Арахамія.

Водночас на запитання, чи можуть бути розглянуті законопроєкт про медіа та "мовний" проєкт закону Максима Бужанського під час цих позачергових сесій, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко відповів: "Депутати формують порядок денний позачергових засідань. Якщо депутати зберуть 150 підписів під певний порядок денний, то Голова Верховної Ради буде визначатися. Я особисто ще не бачив порядок денний, де були б ці чи інші законопроєкти. Якщо буде певний порядок денний, я думаю, що я поставлю підпис під будь-яким порядком денним. Моя думка, що депутати нашої фракції мають право ставити цей закон на обговорення й голосування, саме тому на погоджувальній раді запропонував включити його до порядку денного".

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Як повідомлялося, Разумков 20 липня заявив, що Рада на канікулах може ще кілька разів збиратися на позачергові сесії, оскільки залишилось чимало питань, які не були розглянуті, але потребують нагального вирішення.

У Верховній Раді на вівторок, 21 липня, запланована позачергова сесія, на розгляд якої внесено 20 питань.