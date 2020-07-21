Разумков відкрив позачергову Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив позачергову сесії парламенту у вівторок, 21 липня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У зв’язку з пропозицією народних депутатів, поданою відповідно до частини другої статті 83 Конституції України про скликання позачергової сесії Верховної Ради дев’ятого скликання та відповідно до частини другої статі 83 Конституції України, частини другої статті 11 Регламенту Верховної Ради, сьогодні ти проводимо позачергову сесію ВР,” - зазначив Разумков.

У залі засідань зареєструвалися 289 народних депутатів.

«Позачергову сесію оголошую відкритою», - сказав Разумков, після чого в залі зазвучав Державний гімн України.

Згодом Голова Верховної Ради оголосив перерву в роботі позачергової сесії на півгодини на вимогу депутатської фракції "Батьківщина" та групи "За майбутнє".

"Надійшла заява від двох фракцій - від "Батьківщини" з "Довірою" - про перерву, про реальну перерву. Оголошується перерва на 30 хвилин. Прошу голів депутатських фракцій і груп зібратися в моєму кабінеті для наради", - сказав Разумков.

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Як повідомляв Укрінформ, розпорядження про скликання позачергової сесії Разумков підписав 17 липня.

Порядок денний позачергової сесії передбачає розгляд 20-ти питань.

Верховна Рада планує розглянути три проєкти постанов щодо скасування рішення парламенту щодо ухвалення закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". Відповідно до статті 48 Регламенту, без розгляду проєктів постанов щодо скасування рішень щодо ухвалення законів спікер не може підписати відповідні закони та передати їх на підпис главі держави.

Також депутати планують розглянути проєкти постанов, внесення яких заблокувало підписання законів "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців" і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом)".

Парламентарії збираються на позачерговій сесії у вівторок розглянути президентський проєкт закону №2456 “Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями” (так званий законопроєкт про “інвестнянь”).

Порядок денний позачергової сесії передбачає розгляд у першому читанні законопроєкту №3718 “Про основні засади молодіжної політики”, яким пропонується знизити вік молоді до 29 років.

Також перше читання в Раді має пройти проєкт закону №3060 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіно- виробництва”, метою якого є звільнення від оподаткування ПДВ експорту послуг із кіновиробництва.