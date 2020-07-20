Рада на канікулах може ще кілька разів збиратися позачергово

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає, що народні депутати під час канікул можуть ще кілька разів збиратися на позачергові сесії.

Про це він сказав у понеділок на підсумковій пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З чого починати наступну сесію? Давайте до неї доживемо. Бачите, у нас уже завтра є позачергова сесія, може, ще одна чи дві будуть. А там подивимося", - зазначив Разумков.

За його словами, на даний час залишилось ще чимало питань, які не були розглянуті Радою, але потребують нагального вирішення. "Навіть із минулого тижня багато питань, які потребують вирішення, але не були розглянуті Верховною Радою. Я вже мовчу про ті питання, які з’явилися в цій Верховній Раді ще минулого скликання або були зареєстровані на початку нашої роботи. Часу на все, на жаль, не вистачає, незважаючи на те, що ми працюємо достатньо швидко, достатньо плідно, як на мене", - зауважив керівник парламенту.

Як повідомлялося, на розгляд позачергової сесії Ради 21 липня внесено 20 питань.