Разумков скликає позачергову Раду 21 липня

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Верховної Ради на 21 липня з порядком денним з 20 питань.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

"У зв’язку з пропозицією народних депутатів України, поданою відповідно до частини другої статті 83 Конституції України про скликання позачергової сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини другої статі 83 Конституції України, частини другої статті 11 Регламенту Верховної Ради України: Скликати позачергову сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання на 12 годину 21 липня 2020 року", - йдеться у розпорядженні.

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Пропонується розгляд таких питань:

1) проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (реєстр. № 3658);

2) проєкт Постанови Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів (реєстр. № 3650);

3) проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо належного фінансового забезпечення відновлення інституту фахівців із соціальної роботи для виявлення і супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (реєстр. № 3807);

4) проєкт Закону України про оборонні закупівлі (реєстр. № 2398-д);

5) проєкт Постанови Верховної Ради України про визначення представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (реєстр. № 3773);

6) проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості (реєстр. № 3739);

7) проєкт Закону України про управління відходами (реєстр № 2207-1-д);

8) проєкт Закону України про розвідку (реєстр. № 2412-д);

9) проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства (реєстр № 3355-1);

10) проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом (реєстр № 2258);

11) проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства) (реєстр. № 2259);

12) проєкт Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів (реєстр. № 2456);

13) проєкт Постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України від 14 липня 2020 року про прийняття Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (реєстр №2285-д-П, 2285-д-П1, 2285-д-П2);

14) проєкт Закону України про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями (реєстр. № 3760);

15) проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування (реєстр. № 2275);

16) проєкт Закону України про сільськогосподарську кооперацію (реєстр. № 0856);

17) проєкт Закону України про основні засади молодіжної політики (реєстр. № 3718);

18) проєкт Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіно- виробництва (реєстр. № 3060);

19) проєкт Постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України від 14 липня 2020 року про прийняття в цілому як закону проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом) (реєстр. № 2426-П);

20) проєкт Постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України від 14 липня 2020 року про прийняття в цілому як закону проєкту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців" (реєстр. № 2524-П).

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив третю сесію парламенту 9 скликання. Раніше депутати з монобільшості не виключали, що до наступної чергової сесії у вересні депутати збиратимуться на позачергові сесії.

Фото: ВР