Верховна Рада більш як втричі скоротила кількість районів

Верховна Рада ухвалила постанову "Про утворення та ліквідацію районів".

Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Таким чином, в Україні ліквідовуються існуючі 490 районів та утворюються 136 нових районів.

Передбачено, що межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району, а вибори депутатів районних рад у ліквідованих районах не проводяться.

Згідно з документом, ліквідація та утворення районів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей буде проводитися після повернення цих територій під загальну юрисдикцію України (відновлення територіальної цілісності України та відновлення повноважень органів державної влади України на відповідній території у порядку, визначеному законодавством України).

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 12 червня погодив проєкти постанов Верховної Ради про утворення та ліквідацію районів, згідно з якими пропонувалося ліквідувати існуючі 490 районів та створити 129 нових районів.

Однак остаточна редакція проєкту постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів", додатково узгоджена профільним комітетом, передбачає утворення 136 нових районів.