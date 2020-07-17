"Не чіпайте мову": під Радою запалили "ватру"

Учасники акції "Руки геть від мови!" під Верховною Радою запалили димові шашки для імітації вогнища.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, активісти підпалили димові шашки біля імітованої ватри із сухих гілок, яку встановили на площі перед Верховною Радою на початку акції. На імітованій ватрі також розмістили плакат "Не підливайте олії у вогонь - не чіпайте мову".

Акція під ВР / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Як повідомлялося, 17 липня під Верховною Радою другий день поспіль відбувається акція на захист української мови. Мітингарі стверджують, що будуть чекати розгляду у Раді законопроєкту Максима Бужанського. Водночас цей проєкт - у четвертій десятці запланованих до розгляду питань. Засідання Верховної Ради триватиме до 14 год.

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Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Олена Мошенець (фракція "Слуга народу") 17 липня повідомила, що Верховна Рада, ймовірно, не розглядатиме законопроєкт №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти" у п'ятницю, попри його наявність у порядку денному пленарного засідання.

Акція під Верховною Радою / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Законопроєкт Бужанського передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у понеділок, 13 липня, на Погоджувальній раді висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт Бужанського.

Голова ВР Дмитро Разумков тоді зазначив, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування 17 липня.

Водночас Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію цього законопроєкту.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.