"Мовний" законопроєкт Бужанського з'явився у порядку денному Ради на 17 липня

"Мовний" Законопроєкт нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського №2362 з'явився у порядку денному Верховної Ради на 17 липня.

Про це йдеться на сайті ВР.

Співдоповідати щодо законопроєкту має голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв.

Як повідомлялося, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко 13 липня на Погоджувальній раді висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 Максима Бужанського "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Законопроєкт Бужанського передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Голова ВР Дмитро Разумков тоді зазначив, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування 16 липня, пізніше зазначив про можливість винесення документа на розгляд 17 липня.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію цього законопроєкту.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.