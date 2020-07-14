ОПЗЖ підтримає "мовний" законопроєкт Бужанського - депутат

Парламентська фракція "Опозиційна платформа - За життя" підтримуватиме законопроєкт народного депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про навчання державною мовою в навчальних закладах".

Про це в коментарі Укрінформу повідомив член фракції ОПЗЖ Олег Волошин.

"Звичайно, будемо підтримувати законопроєкт Бужанського, хоча і вважаємо його половинчастим і що він не вирішує проблему в корені", - сказав Волошин.

Він нагадав, що в лютому в співавторстві з Максимом Бужанським вніс до парламенту законопроєкт №3077-1 "Про внесення змін до Закону України "Про освіту" (про імплементацію норм Конституції України та рекомендацій Венеціанської комісії)". У проєкт, серед іншого, пропонувалося гарантувати громадянам право на навчання мовами корінних народів або національних меншин. Приватним навчальним закладам пропонувалося надати право вільного вибору мови освітнього процесу.

За словами Волошина, законопроєкт №2362 "не вирішує в комплексі питання і близько". Депутат додав, що оскільки влада не готова розглядати його законопроєкт, то проєкт №2362 - "хоч щось".

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на погоджувальній раді 13 липня висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про навчання державною мовою в навчальних закладах".

Голова ВР Дмитро Разумков висловив думку, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування в п'ятницю, 17 липня.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкт №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про навчання державною мовою в навчальних закладах".

Раніше, 18 березня, гуманітарний комітет відклав ухвалення рішення щодо законопроєкту №2362 на наступне засідання для проведення додаткових консультацій, а 30 квітня - відправив документ на доопрацювання.

Автор законопроєкт - член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу"). Цей документ був зареєстрований в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову та про освіту і переносить з 2020 на 2023 перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Проти цього законопроєкт свого часу виступило Міністерство освіти і науки, Бюджетний комітет ВР і громадськість.