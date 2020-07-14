"Голос" зробить усе, щоб "мовний" законопроєкт Бужанського не потрапив до залу ВР - депутат

Парламентська фракція "Голос" голосуватиме проти "мовного" законопроєкту члена фракції "Слуга народу" Максима Бужанського і робитиме все, щоб він не потрапив у порядок денний парламенту.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.

"Фракція ні на секунду не вагається, що буде голосувати "проти" закону про мови навчання №2362 авторства Бужанського. Мало того, ми будемо робити все можливе, щоб цей законопроєкт не потрапив у порядок денний, адже він не на часі", - сказала Піпа.

Вона зауважила, що це питання не на часі, оскільки воно розсварює суспільство.

"Близько 70% українців давно визначилися, що в нас єдина державна мова – українська. Відповідно, навчання в школах повинно відбуватися за кошти платників податків лише державною мовою. Міністерство освіти і науки теж заперечує проти цього законопроєкту, який вважає недоцільним, адже воно суперечить закону "Про повну загальну середню освіту", і це додаткові витрати для бюджету України на друк підручників", - зазначила Піпа.

За її словами, ключовим є те, що зараз дуже багато проблем в українському суспільстві, економічна криза, і це точно не той законопроєкт, який треба ставити на розгляд.

"Це дуже маркерний законопроєкт, по якому видно, хто за українську державність, а хто представляє сусідню північну країну – Росію. Тому фракції "Голос" визначитися з цим законопроєктом дуже легко, але я впевнена, що всі проукраїнські сили в парламенті об'єднаються і зроблять усе можливе, щоб цей закон не був прийнятий", - сказала Піпа.

Раніше член фракції "Європейська солідарність" Андрій Парубій заявив, що з колегами робитиме все можливе, щоб законопроєкт №2362 не був винесений на розгляд парламенту, і закликав українців прийти на акцію проти цього законопроєкту до будівлі Верховної Ради 16 липня.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на погоджувальній раді 13 липня висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Голова ВР Дмитро Разумков висловив думку, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування у п'ятницю, 17 липня.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Раніше, 18 березня, гуманітарний комітет відклав ухвалення рішення стосовно законопроєкту №2362 на наступне засідання для проведення додаткових консультацій, а 30 квітня — відправив документ на доопрацювання.

Автором законопроєкту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу"). Цей документ було зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Активісти вже анонсували акцію протесту біля будівлі парламенту проти цього законопроєкту на четвер, 16 липня.