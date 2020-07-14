"Голос" зробить усе, щоб "мовний" законопроєкт Бужанського не потрапив до залу ВР - депутат

Укрінформ
Парламентська фракція "Голос" голосуватиме проти "мовного" законопроєкту члена фракції "Слуга народу" Максима Бужанського і робитиме все, щоб він не потрапив у порядок денний парламенту.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.

"Фракція ні на секунду не вагається, що буде голосувати "проти" закону про мови навчання №2362 авторства Бужанського. Мало того, ми будемо робити все можливе, щоб цей законопроєкт не потрапив у порядок денний, адже він не на часі", - сказала Піпа.

Вона зауважила, що це питання не на часі, оскільки воно розсварює суспільство.

"Близько 70% українців давно визначилися, що в нас єдина державна мова – українська. Відповідно, навчання в школах повинно відбуватися за кошти платників податків лише державною мовою. Міністерство освіти і науки теж заперечує проти цього законопроєкту, який вважає недоцільним, адже воно суперечить закону "Про повну загальну середню освіту", і це додаткові витрати для бюджету України на друк підручників", - зазначила Піпа.

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За її словами, ключовим є те, що зараз дуже багато проблем в українському суспільстві, економічна криза, і це точно не той законопроєкт, який треба ставити на розгляд.

"Це дуже маркерний законопроєкт, по якому видно, хто за українську державність, а хто представляє сусідню північну країну – Росію. Тому фракції "Голос" визначитися з цим законопроєктом дуже легко, але я впевнена, що всі проукраїнські сили в парламенті об'єднаються і зроблять усе можливе, щоб цей закон не був прийнятий", - сказала Піпа.

Раніше член фракції "Європейська солідарність" Андрій Парубій заявив, що з колегами робитиме все можливе, щоб законопроєкт №2362 не був винесений на розгляд парламенту, і закликав українців прийти на акцію проти цього законопроєкту до будівлі Верховної Ради 16 липня.

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Як повідомляв Укрінформ, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на погоджувальній раді 13 липня висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Голова ВР Дмитро Разумков висловив думку, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування у п'ятницю, 17 липня.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Раніше, 18 березня, гуманітарний комітет відклав ухвалення рішення стосовно законопроєкту №2362 на наступне засідання для проведення додаткових консультацій, а 30 квітня — відправив документ на доопрацювання.

Автором законопроєкту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу"). Цей документ було зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Активісти вже анонсували акцію протесту біля будівлі парламенту проти цього законопроєкту на четвер, 16 липня.

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