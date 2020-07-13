“Слуги народу” пропонують ВР внести "мовний" законопроєкт Бужанського до порядку денного
Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко 13 липня під час Погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформ.
“Від нашої фракції є прохання: законопроєкт №2362 — це щодо переходу російськомовних шкіл на українську мову — обов'язково включити в порядок цього тижня. Знову ж таки, ми не знаємо, чи зможемо працювати в штатному режимі, але є прохання: він зараз трошки нижче посунувся на наступний тиждень, тобто на вересень, але у вересні це вже має відбуватися. Законопроєкт №2362 просимо посунути на цей тиждень,” — сказав Корнієкно.
Як повідомляв Укрінформ, 17 червня Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».
Раніше, 18 березня, гуманітарний комітет відклав ухвалення рішення стосовно законопроєкту №2362 на наступне засідання для проведення додаткових консультацій, а 30 квітня — відправив документ на доопрацювання.
Автором законопроєкту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії «Слуга народу»). Цей документ було зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.
Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.