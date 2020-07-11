Мовний омбудсмен сподівається на затвердження програми розвитку української мови

Мовний омбудсмен сподівається на затвердження програми розвитку української мови

Укрінформ
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь сподівається на затвердження програми розвитку української мови.

Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Треба, щоб Кабмін допоміг затвердити програму розвитку, опанування української мови. Я вважаю, що це один із ключових документів. Це той документ, який дасть інструментарій, в який спосіб можна буде проводити і роботу з популяризації, і з пояснення основних норм закону про мову, і, звичайно, проводити відповідні дослідження», – сказав Кремінь.

Він зауважив, що офіс уповноваженого з захисту державної мови перебуває в структурі Кабінету міністрів, і висловив сподівання на підтримку з боку уряду.

«Запуск інституції, її робота, тісна співпраця і з органами влади, і з відповідними міністерствами, контроль за виконанням - це одне. А створення умов для опанування і підвищення рівня володіння українською мовою – це ... інше», – сказав посадовець.

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Як повідомлялося, 8 липня уряд призначив Тараса Кременя уповноваженим із захисту державної мови. На цій посаді він змінив Тетяну Монахову, яка звільнилась у квітні, менш ніж через пів року після призначення.

Посада мовного омбудсмена передбачена Законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

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