Уряд призначив мовного омбудсмена

Кабінет міністрів призначив Уповноваженим із захисту державної мови Тараса Кременя.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

"Сьогодні шляхом рейтингового голосування на посаду Уповноваженого із захисту державної мови уряд призначив Кременя Тараса Дмитровича", - написав він.

Як повідомлялося, Кабінет міністр на минулому засіданні у середу, 1 липня, заслухав трьох кандидатів на посаду Уповноваженого із захисту державної мови Світлани Бронікової, Святослава Літинського та Тараса Кременя щодо їхнього бачення першочергових кроків плану роботи.

Раніше, 25 червня, Кабінет міністрів прийняв постанову про створення Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови як юридичної особи публічного права. Уряд затвердив граничну чисельність працівників Секретаріату у кількості 50 осіб. Постанова передбачає, що уповноважений виконує функції керівника державної служби щодо очільника Секретаріату та його заступників.

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16 липня 2019 року Верховна Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яким передбачено створення абсолютно нових інституцій, яких не було досі в історії України - посади Уповноваженого з захисту державної мови і Секретаріату Уповноваженого.

Тарас Кремінь - народний депутат VIII скликання. Був головою підкомітету з освіти Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти.

Член Національної спілки журналістів України, Національної спілки краєзнавців України. Член наглядової ради Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного авіаційного університету.

Син українського поета, лауреата Шевченківської премії Дмитра Кременя.

Тарас Кремінь є одним зі співавторів закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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