Уряд заслухав трьох кандидатів на посаду мовного омбудсмена

Кабінет міністр на засіданні у середу заслухав трьох кандидатів на посаду уповноваженого із захисту державної мови як юридичної особи публічного права Світлани Бронікової, Святослава Літинського та Тараса Креміня щодо їхнього бачення першочергових кроків плану роботи.

Як зазначив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, поки що КМУ ознайомився із баченням роботи кандидатів, але рішення щодо призначення буде ухвалюватися згодом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Пропоную кандидатам в прямому ефірі розповісти про своє бачення першочергових кроків на цій посаді. Ці записи разом з офіційними біографіями будуть опубліковані на Урядовому порталі, де кожен зможе із ними ознайомитися. І після публічного обговорення, проведення спецперевірки ми запросимо кандидатів на засідання уряду, де відбудеться обговорення та прийняття рішення про призначення уповноваженого із захисту державної мови”, - пояснив Шмигаль.

Кандидат на посаду мовного омбудсмана Світлана Бронікова вважає, що необхідно вивести українську мову з порядку денного політичних спекуляцій, забрати у політиків підстави маніпулювати цим питанням. Активізувати дію закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" - від механізму роз'яснення до державного контролю . “Дієвий механізм працює для всіх учасників, визначених законом, буде менше спокус його порушувати. Де більше дій, там менше місця залишається для гасел. Спокійно і рішуче, толерантно і наполегливо говорити “Ні” порушникам закону. Немає меншовартісних мов, є люди, які так почувають себе і часто тому, що не захищені. Закон без дії та механізмів впровадження — теж своєрідне гасло”, - сказала вона.

За словами Святослава Літинського, перші 2-3 місяці він планує попрацювати над повноцінним запуском Секретаріату уповноваженого, а потім узятися за роз'яснювальну роботу серед посадовців та комерційних компаній, організаторів семінарів та інших заходів щодо вимог мовного закону. “Має бути співпраця з Кабінетом міністрів для виконання державної мовної політики, створення пам'яток на вимоги закону, охорона закону шляхом консультацій із народними депутатами та моніторинг виконання закону”, - сказав він.

Тарас Кремінь вважає, що на часі - програма з опанування державної мови. “Треба максимально сприяти її поширенню та розповсюдженню, реалізації творчих ініціатив. Обов'язкове започаткування безкоштовних курсів із вивчення української мови”, - сказав він. Окрім того, додав кандидат на посаду, він буде тісно співпрацювати із закладами освіти та науки, бо там має розвиватися державна мова. Ну і значна підготовка пропозицій стосовно забезпечення реалізаціє державної політики у сфері мови”, - додав він.

Кабінет міністрів України 25 червня 2020 року на засіданні прийняв постанову про створення Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови як юридичної особи публічного права. Уряд затвердив граничну чисельність працівників Секретаріату у кількості 50 осіб. Постанова передбачає, що уповноважений виконує функції керівника державної служби щодо очільника Секретаріату та його заступників.

16 липня 2019 року Верховна Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яким передбачено створення абсолютно нових інституцій, яких не було досі в історії України - посади Уповноваженого з захисту державної мови і Секретаріату Уповноваженого.