"Мовний" законопроєкт Бужанського Рада може розглянути в п’ятницю – Разумков

Включення до порядку денного Верховної Ради відхиленого комітетом законопроєкту Максима Бужанського щодо навчання українською мовою у закладах освіти не суперечить процедурі.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи на брифінгу у понеділок відповідну ініціативу фракції "Слуга народу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Демократія має бути однакова для всіх. Коли на засідання Верховної Ради виносяться різні законопроєкти різних народних депутатів, вони можуть подобатися мені, можуть не подобатися мені, можуть подобатися вам, можуть подобатися будь-кому в державі або не подобатися. Так само і народним депутатам, тому що рішення Верховної Ради, на щастя, приймає не Разумков, не голова комітету, навіть не комітет, а саме Верховна Рада України. І це не перший і не останній законопроєкт, який з'являється в порядку денному Верховної Ради України на розгляді, який не був підтриманий комітетом, а далі визначається зал", - сказав спікер.

Він також зазначив, що цей законопроєкт може бути розглянутий парламентом у п'ятницю.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко висловив ініціативу включити до порядку денного законопроєкт №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 30 квітня відправив цей документ на доопрацювання, а 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію.

Автором законопроєкту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії «Слуга народу»). Цей документ було зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Активісти вже анонсували акцію протесту біля будівлі парламенту проти цього законопроєкту на четвер, 16 липня.