Парубій у Раді виступив проти "мовного" законопроєкту Бужанського

Фракція партії "Європейська солідарність" закликає не допустити розгляду у сесійній залі Верховної Ради законопроєкту №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Про це заявив член фракції Андрій Парубій з трибуни ВР 14 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хочу звернутися до усіх українських сил: ми повинні об'єднатись і не дозволити винесення і розгляду законопроекту №2362 тут, у залі... І хочу звернутися до "слуг народу", до монобільшості: напевно, багато з вас або був на "мовному Майдані" вісім років тому, або дивився по телебаченню, і тримали кулаки за тих, хто ночував біля Українського дому, - сьогодні і від кожного з вас залежить, чи буде це питання винесене. Воно отримало негативний висновок комітету, Міністерство освіти проти, Міністерство фінансів проти, — переконайте своє керівництво не виносити його на розгляд. А ініціатору цього законопроєкту я хочу сказати: не чіпайте українську мову, як посієте московський вітер — так і пожнете українську бурю!" — зауважив Парубій.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко 13 липня висловив ініціативу включити до порядку денного законопроєкт №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 30 квітня відправив цей документ на доопрацювання, а 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію.

Автором законопроєкту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу"). Цей документ було зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.