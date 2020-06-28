У Києві провели акцію "Руки геть від закону про мову!"

У День Конституції України у Києві на мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні активісти спільноти "Мова об'єднує" вивісили 25-метровий банер "Руки геть від закону про мову!".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Своєю акцією активісти хочуть застерегти владу від руйнівних кроків у мовній і культурній сфері. Активісти просять припинити наступ на мову і культурний простір.

Сам банер намалювали напередодні, 27 червня, на Дніпровській набережній.

До руйнівних для мови активісти відносять: послаблення мовних квот на телебаченні, що пропонується в законопроєкті "Про медіа", законопроєкт №2362 Бужанського щодо замороження переходу російськомовних 5-11 класів на українську мову навчання.

Також активістів обурює, що влада вже пів року гальмує початок роботи Уповноваженого з захисту державної мови та Секретаріату Уповноваженого, які за законом про мову мали б уже працювати.

Акція "Руки геть від закону про мову!" / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

День Конституції для акції організатори обрали не випадково, адже саме в Основному Законі чітко зазначено, що державною мовою України є українська мова і будь-які спроби послабити її становище є спробою ревізії Конституції.