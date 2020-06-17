Раді рекомендують відхилити "мовний" законопроєкт Бужанського

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні 17 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Рекомендувати (Верховній Раді — ред.) відхилити законопроєкт №2362 на основі висновку комітету,” — озвучив рішення голова комітету Микита Потураєв.

Як повідомлялося, 18 березня Гуманітарний комітет відклав ухвалення рішення стосовно законопроєкту №2362 на наступне засідання для проведення додаткових консультацій, а 30 квітня — відправив документ на доопрацювання.

Автором законопроєкту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії «Слуга народу»). Цей документ було зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.