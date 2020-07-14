"Слуги" не проводили опитування щодо "мовного" законопроєкту Бужанського – депутатка

Члени фракції "Слуга народу" будуть визначатися залежно від своїх переконань щодо голосування за законопроєкт їхнього колеги Максима Бужанського №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Про це у коментарі Укрінформу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань інформаційної політики Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

"У нас є рішення профільного комітету з питань гуманітарної політики. І там висновок – відхилити цей законопроєкт у залі. Але при розгляді цього питання навіть у нашому комітеті члени нашої фракції мали різні позиції. Більшість виступили за те, щоб відхилити, але були й такі, які хотіли б його підтримати. Тому я думаю, що якщо взагалі буде винесено цей законопроєкт на голосування, якщо до нього дійде час, то, очевидно, також можуть бути якісь різні позиції", - сказала Кравчук.

Депутат зауважила, що на голосування в парламенті буде ставитися саме рішення профільного комітету – відхилити законопроєкт.

"Спочатку, за регламентом, перше голосування – це за рішення комітету (профільний комітет рекомендував ВР відхилити законопроєкт №2362, - ред.). Якщо не набирається 226 голосів, щоб відхилити, тоді може спікер парламенту поставити на голосування чи відправити на доопрацювання, чи на підтримку", - зазначила Кравчук.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" також повідомила: "ми якихось опитувань серед груп конкретно не робили, щоб сказати, яка кількість буде підтримувати відхилення закону, а яка ні. Тому якщо буде в залі, то подивимося". Депутат додала, що очевидно, депутати будуть визначатися залежно від своїх переконань.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко від фракції запропонував включити до порядку денного законопроєкт №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Голова ВР Дмитро Разумков висловив думку, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування у п'ятницю, 17 липня.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Раніше, 18 березня, гуманітарний комітет відклав ухвалення рішення стосовно законопроєкту №2362 на наступне засідання для проведення додаткових консультацій, а 30 квітня — відправив документ на доопрацювання.

Автором законопроєкту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу"). Цей документ було зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Активісти вже анонсували акцію протесту біля будівлі парламенту проти даного законопроєкту на четвер, 16 липня.