єдинаДержавна: частина "слуг" заявляє, що законопроєкт Бужанського розколює суспільство

Деякі депутати від фракції "Слуга народу" заявляють, що "мовний" законопроєкт Максима Бужанського суперечить їхнім переконанням і вносить розкол у суспільство.

Відповідну заяву поширила, зокрема, народний депутат від "Слуги народу" Тетяна Циба у Facebook.

"… заявляємо, що законопроєкт № 2362 суперечить нашим переконанням і вносить розкол у суспільство, створює напругу, ускладнює в перспективі вирішення загальнодержавних завдань суспільного розвитку. З огляду на зазначене, з усією повагою до думки кожного народного депутата і його права вносити законодавчі ініціативи, заявляємо, що не підтримуємо законопроєкт № 2362 і не голосуватимемо за нього", - йдеться у тексті заяви.

Народні депутати наголошують, що стурбовані суспільною реакцією на законопроєкт №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, щодо навчання державною мовою в закладах освіти".

"Партія "Слуга народу", представниками якої ми є, виникла і завоювала довіру виборців як політична сила, базовими цінностями якої є толерантність, повага до думки кожного громадянина, прагнення якнайширшого консенсусу. Ми зробимо усе від нас залежне, щоб забезпечити кожному громадянину право обирати мову приватного спілкування, включно з російською. Серед нас є російськомовні", - зауважують депутати.

Водночас парламентарії підкреслюють, що повністю усвідомлюють той факт, що розвиток і поширення державної української мови в системі освіти в нашій державі є запорукою загальнонаціонального порозуміння і єднання українського суспільства тією ж мірою, що і цінності демократії та верховенство права.

"Без захисту цих базових складових суспільної єдності прогрес в Україні неможливий", - йдеться у заяві.

Депутати закликають усіх колег, хто поділяє такі цінності, залучитися до заяви шляхом поширення її на своїх сторінках в соціальних мережах.

Зокрема, цю заяву з хештегом "єдинаДержавна" вже поширили члени фракції "Слуга народу" Дмитро Наталуха, Єлизавета Ясько, Анастасія Радіна, Богдан Яременко, Єлізавета Богуцька, Сергій Кузьміних, Дмитро Костюк, Єгор Чернєв, Олександр Маріковський, Лада Булах, Ігор Василів, Іван Юнаков, Вікторія Подгорна, Дмитро Гурін та інші.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Голова ВР Дмитро Разумков висловив думку, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування у п'ятницю, 17 липня.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Раніше, 18 березня, гуманітарний комітет відклав ухвалення рішення стосовно законопроєкту №2362 на наступне засідання для проведення додаткових консультацій, а 30 квітня — відправив документ на доопрацювання.

Автором законопроєкту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу"). Цей документ було зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Активісти вже анонсували акцію протесту біля будівлі парламенту проти цього законопроєкту на четвер, 16 липня.