"Русифікаторський законопроєкт" Бужанського спробують "протягнути" у п’ятницю – В’ятрович

Законопроєкт №2362 народного депутата від фракції "Слуга народу" Максима Бужанського "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти" спробують "протягнути" завтра, 17 липня, в останній день сесії.

Про це заявив народний депутат України, член фракції "Європейська солідарність" Володимир В’ятрович на своїй сторінці у Facebook.

"Русифікаторський законопроєкт Бужанського "слуги" спробують протягнути завтра, 17 липня, в останній день сесії", - написав він.

Депутат подякував усім, хто сьогодні прийшов під Верховну Раду на акцію на захист української мови.

"Завдяки вам вони не посміли сьогодні, в день 30-річчя Декларації про державний суверенітет України і першої річниці чинності закону про мову, голосувати за законопроєкт, який русифікує українську освіту. Саме - не посміли. Але не відмовилися від намірів", - наголошує В’ятрович.

За словами депутата, "законопроєкт Бужанського стоятиме в порядку денному п'ятничного пленарного засідання. Ми у сесійний залі зробимо все можливе, щоб зірвати будь-які спроби розглядати цей законопроєкт. Але дуже багато залежить від того, що відбуватиметься під стінами парламенту".

При цьому він закликав киян прийти завтра на 9.30 на пікетування Верховної Ради.

"Чим більше нас буде під Радою, тим більше шансів, що до закриття сесії (близько 13 години) ми не дозволимо "слугам" ухвалити цей законопроєкт. Станемо щитом для мови!", - написав В’ятрович.

Як повідомлялося, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко 13 липня на Погоджувальній раді висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 Максима Бужанського "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти". Законопроєкт Бужанського передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Голова ВР Дмитро Разумков тоді зазначив, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування 16 липня, пізніше зазначив про можливість винесення документа на розгляд 17 липня.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію цього законопроєкту.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Сьогодні, 16 липня, під Верховною Радою відбулася акція на захист державної мови.