На "мовній" акції під Радою запалили фаєри

Під час акції під стінами ВР щодо законопроєкту про навчання державною мовою в закладах освіти люди запалили червоні фаєри.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я викликаю пана Бужанського на дуель - написати диктант російською і українською, і я напишу ці диктанти в тисячі разів краще, я запевняю", - сказала народний депутат Ірина Геращенко.

Вона наголосила, що державною мовою в нашій країні має бути тільки українська.

Наразі на сцені виступили депутати Андрій Парубій і Софія Федина.

Площа під ВР заповнена людьми.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді у п’ятницю, 17 липня, можуть розглянути законопроєкт Бужанського, який передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Зокрема, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у понеділок, 13 липня, на Погоджувальній раді висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 Максима Бужанського "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Голова ВР Дмитро Разумков тоді зазначив, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування 17 липня.

Водночас Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію цього законопроєкту.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.