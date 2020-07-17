Під Радою сталася сутичка між активістами та поліцією

Біля будівлі Верховної Ради проходить акція протесту через «мовний» законопроект. В ході протесту сталась штовханина між протестувальниками та правоохоронцями.

Наразі на площі під парламентом перебувають кілька сотень осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Сутичка з поліцією під Верховною Радою / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Під час акції виникла штовханина між активістами, які намагалися пронести під парламент дрова. Активісти стверджують, що дрова потрібні для створення символічної "ватри". Поліція ж підозрює, що активісти збиралися підпалити дрова, і намагається завадити учасникам акції пронести дрова.

Попри це, учасники акції на площі перед Верховною Радою все ж склали сухі гілки у вигляді символічної ватри.

Як повідомляв Укрінформ, 16 липня під стінами Верховної Ради проходила аналогічна акція на захист української мови.

У Верховній Раді у порядку денному на п’ятницю, 17 липня, є законопроєкт Бужанського, який передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Зокрема, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у понеділок, 13 липня, на Погоджувальній раді висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 Максима Бужанського "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Голова ВР Дмитро Разумков тоді зазначив, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування 17 липня.

Водночас Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію цього законопроєкту.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.