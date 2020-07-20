Разумков спрогнозував, коли Рада візьметься за законопроєкт про медіа
Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 20 липня під час звітної пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Станом на сьогодні він розглядається як такий, який Верховна Рада розглядатиме в першому читанні. На найближчу позачергову сесію народні депутати не пропонували його винести, тому я впевнений, що завтра його не буде. Коли він може з'явитися, мені поки важко відповісти, я думаю, що на сьогодні він потребує, м'яко кажучи, доопрацювання... Те, що він не буде прийнятий відразу в першому читанні та в цілому, я думаю, що всі в цьому впевнені. Щодо розгляду його Верховною Радою, то я думаю, що це буде або ближче до вересня або у вересні - подивимося, поки що зарано про це говорити", - зазначив Разумков.
При цьому висловлюючи власну думку, він сказав, що не в повному обсязі підтримує всі норми, які передбачає законопроєкт про медіа в першому читанні.
Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Верховна Рада відправила до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на повторне перше читання законопроєкт №2693 «Про медіа».
Раніше, 30 квітня, гуманітарний комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду законопроєкту в першому читанні направити його на повторне перше читання. Зокрема, пропонувалося на базі основного та альтернативного законопроєктів підготувати нову редакцію проєкту закону про медіа з урахуванням зауважень і пропозицій експертів Ради Європи, провідних асоціацій медійної індустрії та громадських організацій медійної сфери.
Законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрований у ВР 27 грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.
1 липня гуманітарний комітет рекомендував Раді ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт "Про медіа" (№2693-д).
У комітеті запевняють, що цей проєкт закону не містить загроз для медіа і не розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
Незалежна медійна рада раніше закликала парламент ухвалити законопроєкт про медіа в першому читанні та після доопрацювання підтримати його в цілому вже цього року.