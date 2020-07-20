Разумков спрогнозував, коли Рада візьметься за законопроєкт про медіа

Верховна Рада може розпочати розгляд законопроєкту про медіа у вересні.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 20 липня під час звітної пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні він розглядається як такий, який Верховна Рада розглядатиме в першому читанні. На найближчу позачергову сесію народні депутати не пропонували його винести, тому я впевнений, що завтра його не буде. Коли він може з'явитися, мені поки важко відповісти, я думаю, що на сьогодні він потребує, м'яко кажучи, доопрацювання... Те, що він не буде прийнятий відразу в першому читанні та в цілому, я думаю, що всі в цьому впевнені. Щодо розгляду його Верховною Радою, то я думаю, що це буде або ближче до вересня або у вересні - подивимося, поки що зарано про це говорити", - зазначив Разумков.

При цьому висловлюючи власну думку, він сказав, що не в повному обсязі підтримує всі норми, які передбачає законопроєкт про медіа в першому читанні.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Верховна Рада відправила до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на повторне перше читання законопроєкт №2693 «Про медіа».

Раніше, 30 квітня, гуманітарний комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду законопроєкту в першому читанні направити його на повторне перше читання. Зокрема, пропонувалося на базі основного та альтернативного законопроєктів підготувати нову редакцію проєкту закону про медіа з урахуванням зауважень і пропозицій експертів Ради Європи, провідних асоціацій медійної індустрії та громадських організацій медійної сфери.

Законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрований у ВР 27 грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.

1 липня гуманітарний комітет рекомендував Раді ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт "Про медіа" (№2693-д).

У комітеті запевняють, що цей проєкт закону не містить загроз для медіа і не розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Незалежна медійна рада раніше закликала парламент ухвалити законопроєкт про медіа в першому читанні та після доопрацювання підтримати його в цілому вже цього року.