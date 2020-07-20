Разумков не знає, чи винесуть "мовний" законопроєкт на позачергову сесію ВР

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не знає, чи буде винесено законопроєкт авторства народного депутата від фракції “Слуга народу” Максима Бужанського щодо внесення змін до “мовного” закону на можливі позачергові сесії парламенту.

Про це він заявив під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо позачергових сесій, тому що це вже будуть не засідання, а саме сесії ВР, на жаль, я тут не можу 100 відсотків коментувати, що потрапить або що не потрапить, тому що позачергова сесія скликається згідно з Конституцією виключно двома шляхами: перше — це вимога Президента України і друге — це вимога 150 народних депутатів. Саме вони визначають перелік питань, які виносяться на позачергову сесію. Тому якщо таких ініціатив від народних депутатів не буде або буде, ви дізнаєтеся”, - відповів спікер на запитання, чи планують у ВР виносити на позачергові засідання проєкт закону Бужанського.

Він нагадав, що минулий тиждень був останнім пленарним тижнем третьої сесії, а наступна сесія розпочнеться у вересні.

Разумков підкреслив, що оскільки законопроєкт про зміни до “мовного закону” стосується навчання з 1 вересня, то вже на першому засіданні четвертої сесії він може бути неактуальним.

Водночас він зауважив, що серед питань порядку денного вже скликаної позачергової сесії на 21 липня вказаного проєкту закону немає.

“Зараз багато хто займається маніпуляціями, говорячи про утиски або спробу щось змінити. Єдиною державною мовою в Україні є українська мова, думаю, що питання не піднімалося, не піднімається і підніматися не буде. Але якщо ми говоримо про захист інтересів усіх громадян, то треба виходити саме з цієї позиції”, - додав Голова ВР.

На уточнююче питання, чи почув парламент у питанні змін до “мовного” закону “голос вулиці”, Разумков відповів: “Верховна Рада і народні депутати повинні чути не голос вулиці, а голос народу - це різні речі. Якщо ми говоримо про те, що народні депутати повинні в першу чергу орієнтуватися на інтереси України як держави, на інтереси українського суспільства, на інтереси всіх українських громадян, це 100 відсотків”.

Як повідомлялося, 16 і 17 липня під Верховною Радою відбувалася акція на захист української мови через можливість розгляду в парламенті законопроєкту Бужанського.

Законопроєкт Бужанського передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

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Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти й науки, Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.