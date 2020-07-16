Всесвітній рух патріотів України закликає депутатів не підтримувати законопроєкт Бужанського

Всесвітній рух патріотів України закликає депутатів не підтримувати законопроєкт Бужанського

Заява
Укрінформ
Всесвітній рух патріотів України закликав депутатів не голосувати за законопроєкт Бужанського про мову.

Відповідну заяву розміщено на сторінці руху в Facebook.

«Ми, активісти Всесвітнього руху патріотів України, висловлюємо своє глибоке занепокоєння ситуацією навколо питання функціонування української мови в Україні. Вважаємо, що оскарження в Конституційному суді України схваленого у 2019 році закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту № 2362, який передбачає значне послаблення позицій української мови, зокрема, у сфері освіти - це поступова русифікація учбових закладів України та повернення України під вплив Росії», - йдеться у заяві.

У Всесвітньому русі патріотів України закликали «кожного відповідального народного депутата стати на захист української освіти і в разі винесення цього проєкту на пленарне засідання проголосувати проти».

«Українська мова – це мова наших батьків. Це мова Гідності і код нашої нації. Українська мова - наш символ протистояння російському окупанту не одну сотню років, наш символ Незламності, Сили Духу та Гідності. Збережемо Мову – збережемо Націю і Державу», - наголошується в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер під Верховною Радою проходить мітинг на захист української мови, участь у якому беруть більше тисячі людей.

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У парламенті в п’ятницю, 17 липня, можуть розглянути законопроєкт Бужанського, який передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Зокрема, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у понеділок, 13 липня, на Погоджувальній раді висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 Максима Бужанського "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Голова ВР Дмитро Разумков тоді зазначив, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування 16 липня, пізніше зазначив про можливість винесення документа на розгляд 17 липня.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію цього законопроєкту.

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Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Фото: Patriots of Ukraine Worldwide Movement - Всесвітній Рух Патріотів України в Facebook

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