Всесвітній рух патріотів України закликає депутатів не підтримувати законопроєкт Бужанського

Всесвітній рух патріотів України закликав депутатів не голосувати за законопроєкт Бужанського про мову.

Відповідну заяву розміщено на сторінці руху в Facebook.

«Ми, активісти Всесвітнього руху патріотів України, висловлюємо своє глибоке занепокоєння ситуацією навколо питання функціонування української мови в Україні. Вважаємо, що оскарження в Конституційному суді України схваленого у 2019 році закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту № 2362, який передбачає значне послаблення позицій української мови, зокрема, у сфері освіти - це поступова русифікація учбових закладів України та повернення України під вплив Росії», - йдеться у заяві.

У Всесвітньому русі патріотів України закликали «кожного відповідального народного депутата стати на захист української освіти і в разі винесення цього проєкту на пленарне засідання проголосувати проти».

«Українська мова – це мова наших батьків. Це мова Гідності і код нашої нації. Українська мова - наш символ протистояння російському окупанту не одну сотню років, наш символ Незламності, Сили Духу та Гідності. Збережемо Мову – збережемо Націю і Державу», - наголошується в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер під Верховною Радою проходить мітинг на захист української мови, участь у якому беруть більше тисячі людей.

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У парламенті в п’ятницю, 17 липня, можуть розглянути законопроєкт Бужанського, який передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Зокрема, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у понеділок, 13 липня, на Погоджувальній раді висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 Максима Бужанського "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Голова ВР Дмитро Разумков тоді зазначив, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування 16 липня, пізніше зазначив про можливість винесення документа на розгляд 17 липня.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію цього законопроєкту.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Фото: Patriots of Ukraine Worldwide Movement - Всесвітній Рух Патріотів України в Facebook