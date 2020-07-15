Українці Австралії висловили протест проти розгляду «мовного» законопроєкту Бужанського
Відповідний лист розміщено на сторінці співголови СУОА Стефана Романіва в Facebook.
«Управа Союзу українських організацій Австралії, до якого входять 22 крайової організації-надбудови, звертається до Вас з проханням передати очільникам Української Держави вислів нашого занепокоєння черговим нападом на українську мову і наш протест проти нього. Скарги до Конституційного Cуду щодо неконституційності закону, прийнятого в 2019, а теж внесення на розгляд Верховної Ради пропонованого законопроєкту №2362, – це кроки, метою яких є продовження викладання російською мовою у навчальних закладах. Управа CУОA вважає такі кроки не тільки нападами на українську мову, але такими, які повертають Україну в колоніальний стан залежності від "старшого брата"», - йдеться у листі.
Як зазначається, «Президент і Верховна Рада, в тому числі кожен депутат, мають зобов’язання захищати українську мови як єдину державну».
Нагадується, що закон про державну мову набрав чинності 16 липня 2019 року. Згідно з діючим законодавством, вже з вересня цього року 80% предметів у навчальних закладах повинні викладатися українською мовою. Втім, як зазначається в листі, законопроєкт №2362 пропонує скасувати цю норму і тим самим дати «зелене світло» русифікації української освіти, а, відтак, і суспільства.
«Мова - це державотворча основа, основа безпеки української нації. Управа CУОA наголошує на важливості утвердження української як єдиної державної мови та зміцнення її позицій, а також підтримує вивчення української мови в діаспорі», - наголошується в листі.
В СУОА також додали: «Будемо Вам вдячні за передачу нашого протесту Президенту України та Депутатам Верховної Ради».
Як повідомляв Укрінформ, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».
Голова ВР Дмитро Разумков висловив думку, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування у п'ятницю, 17 липня.
Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».
Раніше, 18 березня, гуманітарний комітет відклав ухвалення рішення стосовно законопроєкту №2362 на наступне засідання для проведення додаткових консультацій, а 30 квітня — відправив документ на доопрацювання.
Автором законопроєкту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії «Слуга народу»). Цей документ було зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.
Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь також закликав народних депутатів не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону члена фракції «Слуга народу» Максима Бужанського щодо навчання державною мовою в закладах освіти.
За його словами, внесений народним депутатом Максимом Бужанським законопроєкт передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.
Активісти вже анонсували акцію протесту біля будівлі парламенту проти цього законопроєкту на четвер, 16 липня.
Фото: Павло Багмут