Українці Австралії висловили протест проти розгляду «мовного» законопроєкту Бужанського

Управа Союзу українських організацій Австралії (СУОА) звернулася до Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з листом, висловивши протест проти чергових нападів на українську мову, серед яких називається внесений членом фракції «Слуга народу» Максимом Бужанським проєкт закону щодо навчання державною мовою в закладах освіти.

Відповідний лист розміщено на сторінці співголови СУОА Стефана Романіва в Facebook.

«Управа Союзу українських організацій Австралії, до якого входять 22 крайової організації-надбудови, звертається до Вас з проханням передати очільникам Української Держави вислів нашого занепокоєння черговим нападом на українську мову і наш протест проти нього. Скарги до Конституційного Cуду щодо неконституційності закону, прийнятого в 2019, а теж внесення на розгляд Верховної Ради пропонованого законопроєкту №2362, – це кроки, метою яких є продовження викладання російською мовою у навчальних закладах. Управа CУОA вважає такі кроки не тільки нападами на українську мову, але такими, які повертають Україну в колоніальний стан залежності від "старшого брата"», - йдеться у листі.

Як зазначається, «Президент і Верховна Рада, в тому числі кожен депутат, мають зобов’язання захищати українську мови як єдину державну».

Нагадується, що закон про державну мову набрав чинності 16 липня 2019 року. Згідно з діючим законодавством, вже з вересня цього року 80% предметів у навчальних закладах повинні викладатися українською мовою. Втім, як зазначається в листі, законопроєкт №2362 пропонує скасувати цю норму і тим самим дати «зелене світло» русифікації української освіти, а, відтак, і суспільства.

«Мова - це державотворча основа, основа безпеки української нації. Управа CУОA наголошує на важливості утвердження української як єдиної державної мови та зміцнення її позицій, а також підтримує вивчення української мови в діаспорі», - наголошується в листі.

В СУОА також додали: «Будемо Вам вдячні за передачу нашого протесту Президенту України та Депутатам Верховної Ради».

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Як повідомляв Укрінформ, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».

Голова ВР Дмитро Разумков висловив думку, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування у п'ятницю, 17 липня.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».

Раніше, 18 березня, гуманітарний комітет відклав ухвалення рішення стосовно законопроєкту №2362 на наступне засідання для проведення додаткових консультацій, а 30 квітня — відправив документ на доопрацювання.

Автором законопроєкту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії «Слуга народу»). Цей документ було зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь також закликав народних депутатів не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону члена фракції «Слуга народу» Максима Бужанського щодо навчання державною мовою в закладах освіти.

За його словами, внесений народним депутатом Максимом Бужанським законопроєкт передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.

Активісти вже анонсували акцію протесту біля будівлі парламенту проти цього законопроєкту на четвер, 16 липня.

Фото: Павло Багмут