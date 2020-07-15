Мовний омбудсмен закликає Раду зняти з розгляду законопроєкт Бужанського

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликає народних депутатів не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону члена фракції “Слуга народу” Максима Бужанського щодо навчання державною мовою в закладах освіти.

Про це Кремінь написав у Facebook.

“Як уповноважений із захисту державної мови, на якого закон покладає завдання захищати українську мову як державну, відстоювати права громадян на отримання послуг державною мовою, усувати перешкоди та обмеження у користуванні державною мовою, звертаюся до народних депутатів України з закликом не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти" (№2362)”, - заявив Кремінь.

За його словами, внесений народним депутатом Максимом Бужанським законопроєкт передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.

“По-перше, законопроєкт пропонує зірвати перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року. Міністерство освіти і науки впродовж трьох років провело всю необхідну роботу з підготовки вчителів, підручників, методичних матеріалів для того, щоб наші діти з 1 вересня могли здобувати якісну освіту українською мовою”, - зауважив уповноважений.

Він додає, що ухвалення цього законопроєкту позбавить школярів такої можливості, що поставить їх у завідомо гірші умови в реалізації індивідуальної освітньої чи професійної траєкторії.

“По-друге, проєкт дозволяє і після 2023 року викладати 40-60% предметів російською мовою у 5-11 класах з навчанням мовою меншин (згідно з чинним законодавством - 20%).

По-третє, у всіх школах України можна буде викладати "один або декілька предметів", у тому числі, російською мовою”, - звертає увагу Кремінь.

Він наголосив, що твердження, що цей законопроєкт спрямований на захист порушених конституційних прав російської чи інших національних меншин, не відповідають дійсності, адже Закон України «Про освіту», мовні норми якого були предметом розгляду в Конституційному суді, рішенням КСУ №10-р/2019 від 16 липня 2019 року визнаний таким, що відповідає Конституції України.

“Міністерство освіти і науки України не підтримує законопроєкт 2362, оскільки він суперечить цілям освітньої реформи, а також потребує лише термінових видатків з держбюджету на суму 56 мільйонів гривень. І це за тих непростих епідеміологічних умов, коли є немалі шанси розпочати новий 2020-2021 навчальний рік здобувачам освіти дистанційно, а не в шкільних класах”, - зауважив уповноважений.

Крім того, профільний парламентський комітет з питань гуманітарної й інформаційної політики, зважаючи на очевидні ризики, також рекомендував відхилити цей законопроєкт.

“Звістка про намір Верховної Ради розглянути законопроєкт 2362 на пленарному засіданні вже викликала суспільні реакцію та протести, ігнорування яких може привести до непередбачуваних наслідків. Вірю, що народні депутати України виявлять політичну мудрість і державницьку позицію, знімуть з розгляду законопроєкт 2362 і в подальшому утримуватимуться від тих кроків, що будуть спрямовані на звуження обсягу та сфери застосування державної мови. Забезпечення незворотності освітніх реформ, захист і розвиток української, як і підвищення якості її викладання, стимулювання умотивованого вчителя, партнерство між школою і батьками, - ось деякі з тих ключових пріоритетів, які по-справжньому формують компетентного, відповідального, свідомого громадянина України”, - резюмував Кремінь.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Голова ВР Дмитро Разумков висловив думку, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування у п'ятницю, 17 липня.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Раніше, 18 березня, гуманітарний комітет відклав ухвалення рішення стосовно законопроєкту №2362 на наступне засідання для проведення додаткових консультацій, а 30 квітня — відправив документ на доопрацювання.

Автором законопроєкту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу"). Цей документ було зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Активісти вже анонсували акцію протесту біля будівлі парламенту проти цього законопроєкту на четвер, 16 липня.