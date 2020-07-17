У Харкові знову пікетували проти

У Харкові знову пікетували проти "мовного" законопроєкту Бужанського

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Укрінформ
У Харкові пікет проти мовного законопроєкту народного депутата від партії "Слуга народу" Максима Бужанського проходив біля волонтерського намету "Все для перемоги!" на площі Свободи у центрі міста.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це вже другий пікет проти законопроєкту Бужанського №2362, за яким закон про мову щодо освіти частково скасовується. Більше того, законопроєкт відкриває двері для викладання російської мови у школах, а це вже наступ на державну українську мову, яку ми будемо захищати", - зазначив представник організатора заходу - Харківської територіальної організації політичної партії "Європейська солідарність" Ігор Лавринець.

За його словами, акції проти "мовного закону" Бужанського у Харкові будуть продовжуватися.

У пікеті взяли участь понад 30 людей - представники "Євросолідарності" та громадської організації "Традиції та порядок". Учасники пікету тримали плакати: "Мова має значення", "Україна, ім'ям твоїм не торгую, роду твого не цураюсь"...

Чергували наряди патрульних. Інцідентів не було.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 липня біля будівлі Харківської ОДА відбудася акція на підтримку української мови. У ній взяли участь майже 150 активістів громадських організацій та політичних партій, у тому числі, "Мова.Харків", "Демократична сокира", "Світанок", "Національний корпус", "Європейська Солідарність", "Інфоцентр Євро Харків", "Спілка ветеранів АТО".

Верховна Рада планувала на засіданні у п'ятницю, 17 липня, розглянути та законопроєкт Максима Бужанського №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти". Однак законопроєкт не розглядали.

Фото: Суспільне Харків

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