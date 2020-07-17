У Харкові знову пікетували проти "мовного" законопроєкту Бужанського

У Харкові пікет проти мовного законопроєкту народного депутата від партії "Слуга народу" Максима Бужанського проходив біля волонтерського намету "Все для перемоги!" на площі Свободи у центрі міста.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це вже другий пікет проти законопроєкту Бужанського №2362, за яким закон про мову щодо освіти частково скасовується. Більше того, законопроєкт відкриває двері для викладання російської мови у школах, а це вже наступ на державну українську мову, яку ми будемо захищати", - зазначив представник організатора заходу - Харківської територіальної організації політичної партії "Європейська солідарність" Ігор Лавринець.

За його словами, акції проти "мовного закону" Бужанського у Харкові будуть продовжуватися.

У пікеті взяли участь понад 30 людей - представники "Євросолідарності" та громадської організації "Традиції та порядок". Учасники пікету тримали плакати: "Мова має значення", "Україна, ім'ям твоїм не торгую, роду твого не цураюсь"...

Чергували наряди патрульних. Інцідентів не було.

Як повідомляв Укрінформ, 16 липня біля будівлі Харківської ОДА відбудася акція на підтримку української мови. У ній взяли участь майже 150 активістів громадських організацій та політичних партій, у тому числі, "Мова.Харків", "Демократична сокира", "Світанок", "Національний корпус", "Європейська Солідарність", "Інфоцентр Євро Харків", "Спілка ветеранів АТО".

Верховна Рада планувала на засіданні у п'ятницю, 17 липня, розглянути та законопроєкт Максима Бужанського №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти". Однак законопроєкт не розглядали.

Фото: Суспільне Харків