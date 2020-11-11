В Україні запустять експеримент — зарплати держслужбовців «прив’яжуть» до класифікації посад

Кабінет Міністрів схвалив розпорядження «Про підготовку та реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження системи оплати праці державних службовців на основі кваліфікації посад».

Відповідне рішення ухвалене на черговому засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Розпорядження розроблено Національним агентством з питань державної служби на виконання концепції реформування системи оплати праці державних службовців та планом заходів з її реалізації з метою забезпечення реалізації вимог Закону України «Про державну службу» - пояснив міністр Кабінету Міністрів Олег Немічнов у Телеграмі.

За його словами, актом пропонується у 2021 році провести класифікацію посад, необхідні розрахунки та моделювання нових умов оплати праці державних службовців.

У 2022 році передбачено запровадження оплати праці на основі класифікації посад у пілотних органах.

Як повідомляв Укрінформ, у травні Кабмін схвалив концепцію реформування системи оплати праці державних службовців та затвердив план заходів з її реалізації. Реформа передбачає встановлення посадових окладів на основі класифікації посад, відповідно до об’єктивної цінності кожної посади згідно з рівнем відповідальності та навантаження.