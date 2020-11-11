В Україні запустять експеримент — зарплати держслужбовців «прив’яжуть» до класифікації посад
Відповідне рішення ухвалене на черговому засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Розпорядження розроблено Національним агентством з питань державної служби на виконання концепції реформування системи оплати праці державних службовців та планом заходів з її реалізації з метою забезпечення реалізації вимог Закону України «Про державну службу» - пояснив міністр Кабінету Міністрів Олег Немічнов у Телеграмі.
За його словами, актом пропонується у 2021 році провести класифікацію посад, необхідні розрахунки та моделювання нових умов оплати праці державних службовців.
У 2022 році передбачено запровадження оплати праці на основі класифікації посад у пілотних органах.
Як повідомляв Укрінформ, у травні Кабмін схвалив концепцію реформування системи оплати праці державних службовців та затвердив план заходів з її реалізації. Реформа передбачає встановлення посадових окладів на основі класифікації посад, відповідно до об’єктивної цінності кожної посади згідно з рівнем відповідальності та навантаження.