Премії не більші за 30%: Немчінов пояснив, як хочуть змінити зарплату держслужбовців

Профільні відомства й міністерства розробили проєкт Концепції реформування системи оплати праці державних службовців та оголосили проведення електронних консультацій з громадськістю.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Facebook.

"Представники НАДС, СКМУ, міністерств та залучені експерти розробили проєкт Концепції реформування системи оплати праці державних службовців та оголосили проведення електронних консультацій з громадськістю", - розповів урядовець.

За його словами, проєктом пропонується зменшення змінної складової заробітної плати (премії) державних службовців до 30% та посилення фіксованої частки - не менше 70%.

Він зауважив, що планується встановлення посадових окладів на посадах державної служби на основі їх цінності, яке позбавить необхідності додаткового поділу державних органів на різні рівні, а також встановлення додаткових коригуючих коефіцієнтів для державних органів або за функціональним напрямом діяльності на посаді.

Також Немчінов зазначив, що нова система оплати праці передбачає створення каталогу типових посад та впровадження системи грейдів та забезпечення проведення справедливого і прозорого розподілу (перерозподілу) фондів оплати праці в державних органах.

"Система оплати праці має стати прозорою та передбачуваною як для суспільства, так і для самих державних службовців. Це дозволить залучати найкращих фахівців та надавати якісні послуги громадянам! Реформування системи оплати праці держслужбовців – це важливий крок назустріч професійній та вмотивованій державній службі", - підкреслив міністр.

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Він запевнив, що нова модель відповідає принципам прозорості, передбачуваності, справедливості, рівності, результативності та конкурентоспроможності.

Немчінов проінформував, що з проєктом Концепції та планом заходів можна ознайомитись за посиланням, а електронні консультації триватимуть до 21 травня.