Уряд оголосив конкурс на посаду голови Нацагентства з питань держслужби

Кабінет міністрів України на засіданні оголосив конкурс на посаду голови Національного агентства України з питань державної служби.

Про це міністр КМУ Олег Немчінов повідомив у своєму Тelegram-каналі.

«Сьогодні на черговому засіданні Кабінету міністрів України була оголошена конкурсна процедура на голову Національного агентства України з питань державної служби», - написав Немчінов.

Нині виконує обов'язки голови НАДС Володимир Купрій. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року він був призначений першим заступником голови Національного агентства України з питань державної служби строком на п’ять років.

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Попереднього голову Національного агентства України Олександра Стародубцева уряд звільнив з посади 10 березня 2020 року.