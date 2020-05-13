Уряд призначив голову Держекоінспекції

Уряд призначив голову Держекоінспекції

Укрінформ
Кабінет міністрів призначив начальника Андрія Мальованого головою Державної екологічної інспекції.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, 13 травня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан Facebook.

«Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень: призначити Терещенка Олександра Леонтійовича - заступником міністра у справах ветеранів, Олейнікова Євгена Володимировича - заступником голови Державної податкової служби, Мальованого Андрія Миколайовича - головою Державної екологічної інспекції», - написав він.

Призначений заступником міністра у справах ветеранів Олександр Терещенка до цього обіймав посаду заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Як зазначив Мокан, уряд також призначив Андрія Пляцка першим заступником голови Державного агентства з управління зоною відчуження, а Максима Шевчука - заступником голови цього агентства.

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Як повідомлялося, Андрій Мальований до цього призначення обіймав посаду начальника управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації.

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