Україна отримає COVID-вакцину кількома траншами, першими вакцинують медиків - Степанов

Україна отримає вакцину від COVID-19 кількома траншами, перший у кількості 1 млн 200 тис. доз направлять на вакцинацію медпрацівників.

Про це у Фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ.

"Щойно завершилась онлайн-конференція із представниками COVAX (ініціативи щодо глобального доступу до вакцин проти COVID-19). Було визначено подальший план дій щодо поставки майбутньої вакцини в Україну. Наша держава отримуватиме її кількома траншами. Перший становитиме близько 1 млн 200 тис. доз. У пріоритеті ‎першого етапу щеплення — працівники галузі охорони здоров’я", - зазначив Степанов.

Він нагадав, що всього COVAX планує надати Україні близько 8 млн доз вакцини проти коронавірусної інфекції. Завдяки цьому будуть провакциновані на безкоштовній основі до 20% українців.

За словами Степанова, наступні кроки МОЗ у співпраці з COVAX — підписання технічної потреби від України та умов співпраці.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 листопада в Україні зафіксовано 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.