В Україні за добу зафіксували 13 357 нових випадків коронавірусу

В Україні станом на 19 листопада лабораторно підтверджені 583 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 13 357.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбуці.

За його даними, захворіли, зокрема, 539 дітей та 673 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 531 особу; летальних випадків – 257; одужали 7 400 осіб; здійснено тестувань за добу – 65 402 (зокрема методом ПЛР – 40 585, методом ІФА – 24 817).

За весь час пандемії в Україні захворіли 583 510 осіб; одужали 266 479 осіб летальних випадків – 10 369; проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 19 листопада зафіксовано понад 56,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 39,3 млн людей.

В Україні станом на 18 листопада лабораторно були підтверджені 570 153 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 12 496.