В Україні ввели «пріоритетні години» для людей похилого віку у магазинах

Зміни до постанови Кабінету Міністрів про карантин, які вводять “Пріоритетні години “ для людей літнього віку, вступили в дію й мають на меті зниження рівня інфікування груп ризику.

Як передає Укрінформ із посиланням на сторінку Міністерства охорони здоров'я у Фейсбуці, про це під час ефіру телеканалу “Україна 24” повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Люди літнього віку відносяться до групи ризику. Тому важливо, аби вони якомога менше контактували з оточуючими, адже відсоток летальних випадків найбільший саме серед людей старших 65 років. “Пріоритетні години” діють з 10:00 до 12:00. Ініціатива триватиме на період карантину. Сподіваюсь, що всі заклади торгівлі і послуг будуть дотримуватися цього”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з рішенням уряду, з 00:00 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені. Під час карантину забороняється приймати відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо); приймати відвідувачів у ТРЦ та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах; заборонено діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.

В Україні станом на 18 листопада лабораторно підтверджені 570 153 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 12 496.