У світі зафіксували 57,2 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 20 листопада у світі зареєстрували 57 236 335 випадків коронавірусу, зокрема 1 365 634 летальних випадки і 39 722 802 одужання.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За нову добу було зафіксовано 13 195 випадків і 766 нових смертей, найбільше в Бельгії, Мексиці і Пакистані.

Кількість хворих з коронавірусом в США перевищила 12 мільйонів і становить на момент повідомлення 12 070 712 випадків.

В Індії кількість випадків коронавірусу також минула новий рубіж і становить тепер 9 004 365, а в Бразилії - майже 6 мільйонів (5 983 089).