Перші зразки COVID-вакцини можуть бути авторизовані вже у грудні — Єврокомісія

Наразі Єврокомісія має п’ять контрактів на постачання вакцин, дві з яких, за оцінкою Європейського медичного агентства EMA, можуть отримати першу ринкову авторизацію на ринку ЄС вже у другій половині грудня 2020 року.

Про це у четвер під час пресконференції за підсумками віртуальної зустрічі Європейської Ради заявила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я хочу підтвердити, що Європейське медичне агентство EMA повідомило нам, що умовна ринкова авторизація, що є найпершим кроком для доступу на ринок, може бути надана вакцинам виробництва BioNTech і Moderna, і це може відбутися у другій половині грудня, якщо все буде відбуватися без проблем», - сказала президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що навіть за умови успіху цієї роботи лише невелика кількість вакцини потрапить на ринок, більша її частина надходитиме пізніше. Саме з цієї причини Єврокомісія просила країни-члени розробити національні плани вакцинації включно з рекомендаціями щодо того, хто має проходити вакцинацію у першу чергу, – наприклад, медичні працівники або інші важливі спеціалісти, старші люди, люди з обмеженою мобільністю та інші вразливі категорії. У будь-якому випадку, вакцинація в країнах ЄС буде відбуватися поетапно та за чіткої координації.

«В тому, що стосується наших сусідів – тут існує двоєдиний підхід. Найбільш вражаючою є програма COVAX (Глобальний альянс вакцин), до якої на сьогодні залучені близько 190 країн. Її головний принцип полягає в тому, що країни з високим рівнем доходів можуть профінансувати потреби країн із середнім або низьким доходом, щоб забезпечити їм доступ до вакцин. Ще один варіант – коли країни члени матимуть надлишок доз вакцини, вони матимуть легальне право передати їх сусідам, наприклад, країнам Західних Балкан», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

При цьому вона зауважила, що європейські країни та Єврокомісія за ініціативою «Команда Європи» вже виділили для заходів в рамках COVAX близько 800 мільйонів євро, що є найбільшою дотацією в історії.

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що на сьогодні Єврокомісія має розвинуте портфоліо з п’яти вакцин, це число невдовзі може зрости до шести, виробництво яких основане на чотирьох різних технологіях. Вже зараз Єврокомісія уклала п’ять контрактів з компаніями BioNTech, CureVac, AstraZeneca, Johnson and Johnson та Sanofi, і продовжує переговори з Moderna та NovaVax. Вакцини всіх типів будуть належним чином оцінені ЕМА, з урахуванням показників та всіх об’єктивних даних, перед тим, як отримати ринкову авторизацію в ЄС.

«Ми пам’ятаємо, наскільки важким був вихід з першої хвилі (пандемії - ред.), але також знаємо про те, що поспіх у скасуванні обмежувальних заходів влітку мав дуже поганий ефект для епідеміологічної ситуації. Ми зробили пропозицію щодо поетапного та скоординованого підходу у питанні щодо полегшення обмежувальних заходів. Наше головне завдання – уникнути інших «хвиль» та на цьому етапі допомогти країнам-членам у проведенні роз’яснювальної роботи щодо важливості вакцинації», - сказала Президент Єврокомісії.

Як вже повідомляв Укрінформ, Єврокомісія запропонувала країнам-членам погоджену стратегію тестування, лікування та майбутньої вакцинації, яка має забезпечити всім громадянам ЄС рівний та справедливий доступ до вакцин проти коронавірусу на рівних умовах.

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